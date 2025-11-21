Pakistan: 30 Taliban-Kämpfer getötet

Islamabad. In Pakistan sind bei mehreren Militäreinsätzen nahe der Grenze zu Afghanistan 30 Kämpfer getötet worden. Diese hätten den pakistanischen Taliban oder mit ihnen verbündeten islamistischen Gruppen angehört, erklärte die Armee am Donnerstag. Sie warf der indischen Regierung vor, die Milizen zu unterstützen. Vor einer Woche wurden bei einem Selbstmordanschlag in Pakistans Hauptstadt Islamabad zwölf Menschen getötet. Pakistan wirft auch Afghanistan vor, Milizen Schutz zu gewähren. (AFP/jW)