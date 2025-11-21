Weimer gibt Anteile an Firma vorläufig ab
Berlin. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer trennt sich vorläufig von seinen Anteilen am Verlag Weimer Media Group. Dies bestätigte eine Sprecherin Weimers am Donnerstag gegenüber dpa. Weimer besitzt 50 Prozent an der Firma, die er gemeinsam mit seiner Frau 2012 gegründet hatte. Nun sollen diese Anteile für die Dauer seiner Amtszeit an einen Treuhänder gehen: »Ich vollziehe diese Trennung allein, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der indes tatsächlich nie bestanden hat«, erklärte Weimer.
Hintergrund sind Berichte, wonach die von Weimer gegründete Firma auf einem jährlichen »Ludwig-Erhard-Gipfel« Unternehmen gegen Geld Zugang zu Bundesministern bieten und mit »Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger« werben soll. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie steht die Linksjugend zu einer Regierungsbeteiligung?vom 21.11.2025
-
Denkzettel für die Polizeivom 21.11.2025
-
Verkürzter Prozessvom 21.11.2025
-
Militär greift nach den Sternenvom 21.11.2025
-
Beglückte Baubranchevom 21.11.2025