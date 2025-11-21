Weimer gibt Anteile an Firma vorläufig ab

Berlin. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer trennt sich vorläufig von seinen Anteilen am Verlag Weimer Media Group. Dies bestätigte eine Sprecherin Weimers am Donnerstag gegenüber dpa. Weimer besitzt 50 Prozent an der Firma, die er gemeinsam mit seiner Frau 2012 gegründet hatte. Nun sollen diese Anteile für die Dauer seiner Amtszeit an einen Treuhänder gehen: »Ich vollziehe diese Trennung allein, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der indes tatsächlich nie bestanden hat«, erklärte Weimer.

Hintergrund sind Berichte, wonach die von Weimer gegründete Firma auf einem jährlichen »Ludwig-Erhard-Gipfel« Unternehmen gegen Geld Zugang zu Bundesministern bieten und mit »Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger« werben soll. (dpa/jW)