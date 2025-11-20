Spanische Volkspartei gespalten zu Westsahara

Las Palmas. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Proexca auf den von der rechtskonservativen spanischen Volkspartei (Partido Popular, PP) mitregierten Kanarischen Inseln möchte Ende des Monats eine Investorenreise in die Hafenstadt Dakhla veranstalten. Darauf wies der Journalist Ignacio Cembrero am Dienstag auf X hin. Dakhla liegt in der von Marokko besetzten Westsahara. Laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Jahr sind Geschäftstätigkeiten von Firmen aus der EU in dem Gebiet illegal. Erst am Montag hatte der PP gemeinsam mit dem Linksbündnis Sumar im Parlament in Madrid eine Erklärung verabschiedet, nach der die Regierung den völkerrechtlichen Status der Westsahara achten soll, statt die marokkanische Besetzung zu unterstützen. Cembrero spricht auf X von einem »Widerspruch« in der Haltung des PP. (jW)