Algerien erhält moderne Kampfjets aus Russland

Algier. Das arabische Land mit den modernsten Kampfflugzeugen ist gegenwärtig Algerien. Wie am Dienstag das Military Watch Magazine berichtete, hat die algerische Luftwaffe soeben die ersten beiden Jets des Typs »Suchoi Su-57« in Dienst gestellt. Demnach habe der Direktor des russischen Rüstungsbetriebs OAK, Wadim Badecha, auf der am Montag eröffneten »Dubai Airshow 2025« mitgeteilt, dass die Flugzeuge nun im aktiven Dienst seien und »ihre besten Eigenschaften« zeigten. »Unser Kunde ist zufrieden.« Die »Su-57« ist damit nach der US-amerikanischen »F-35« das zweite Flugzeug der neuesten Generation, das in den Export gelangt. (jW)