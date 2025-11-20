Algerien erhält moderne Kampfjets aus Russland
Algier. Das arabische Land mit den modernsten Kampfflugzeugen ist gegenwärtig Algerien. Wie am Dienstag das Military Watch Magazine berichtete, hat die algerische Luftwaffe soeben die ersten beiden Jets des Typs »Suchoi Su-57« in Dienst gestellt. Demnach habe der Direktor des russischen Rüstungsbetriebs OAK, Wadim Badecha, auf der am Montag eröffneten »Dubai Airshow 2025« mitgeteilt, dass die Flugzeuge nun im aktiven Dienst seien und »ihre besten Eigenschaften« zeigten. »Unser Kunde ist zufrieden.« Die »Su-57« ist damit nach der US-amerikanischen »F-35« das zweite Flugzeug der neuesten Generation, das in den Export gelangt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Was sind die Gründe für die Verhaftungen?vom 20.11.2025
-
Hasina soll es an den Kragenvom 20.11.2025
-
Ein Schritt vor in DR Kongovom 20.11.2025
-
Tokio und Beijing auf Crashkursvom 20.11.2025
-
Waffenstillstand missachtetvom 20.11.2025
-
Epstein-Akten werden veröffentlichtvom 20.11.2025