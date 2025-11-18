Mutmaßliche Sabotage an Schienen in Polen

Warschau. In Polen sollen Unbekannte einen Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verübt haben. Die polnische Regierung sprach am Montag von einem Sabotageakt. Sie geht davon aus, dass der Anschlag einem Zug galt. »Die Explosion unweit der Ortschaft Mika hatte höchstwahrscheinlich zum Ziel, einen Zug von Warschau nach Deblin in die Luft zu sprengen«, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk bei einem Besuch vor Ort. »Glücklicherweise ist es nicht zu einer Tragödie gekommen, aber die Sache ist sehr ernst.« (dpa/jW)