Ukraine will 100 »Rafale«-Jets kaufen

Paris. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben am Montag eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 »Rafale«-Kampfjets durch die Ukraine unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst zudem den geplanten Kauf moderner Luftabwehrsysteme vom Typ SAMP-T sowie von Radarsystemen und Drohnen, wie das französische Präsidialamt mitteilte. Das Rüstungsgeschäft soll sich demnach über rund zehn Jahre erstrecken. In den USA arbeiten die Republikaner nach den Worten von US-Präsident Donald Trump an einem Gesetzentwurf für einseitige Zwangsmaßnahmen gegen Länder, die mit dem Kriegsgegner der Ukraine Handel treiben. Jedes Land, das mit Russland Geschäfte mache, werde »sehr hart« sanktioniert, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern. »Sie könnten Iran zu dieser Liste hinzufügen«, raunte der US-Präsident. (AFP/Reuters/jW)