USA: »Antifa Ost« zur Terrorgruppe erklärt

Washington. Die US-Regierung hat vier Antifagruppen in der EU als Terrororganisation eingestuft, darunter die deutsche »Antifa Ost«. Das teilte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Die USA werfen der »Antifa Ost« vor, zahlreiche Personen in Deutschland attackiert zu haben. Diese werden von ihr als Faschisten angesehen. Zudem wird »Antifa Ost« beschuldigt, 2023 mehrere Angriffe in Budapest ausgeführt zu haben. Die Bundesregierung erklärte am Freitag, dass sich das »Gefährdungspotential« der Gruppe zuletzt »erheblich verringert« habe. (Reuters/jW)