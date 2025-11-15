USA: »Antifa Ost« zur Terrorgruppe erklärt
Washington. Die US-Regierung hat vier Antifagruppen in der EU als Terrororganisation eingestuft, darunter die deutsche »Antifa Ost«. Das teilte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Die USA werfen der »Antifa Ost« vor, zahlreiche Personen in Deutschland attackiert zu haben. Diese werden von ihr als Faschisten angesehen. Zudem wird »Antifa Ost« beschuldigt, 2023 mehrere Angriffe in Budapest ausgeführt zu haben. Die Bundesregierung erklärte am Freitag, dass sich das »Gefährdungspotential« der Gruppe zuletzt »erheblich verringert« habe. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 15.11.2025
-
Chile vor Richtungswahlvom 15.11.2025
-
Genozid geht weitervom 15.11.2025
-
Spagat zwischen Iran und USAvom 15.11.2025
-
Urteil mit Sprengkraftvom 15.11.2025