Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.11.2025, Seite 6 / Ausland

USA: »Antifa Ost« zur Terrorgruppe erklärt

Washington. Die US-Regierung hat vier Antifagruppen in der EU als Terrororganisation eingestuft, darunter die deutsche »Antifa Ost«. Das teilte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Die USA werfen der »Antifa Ost« vor, zahlreiche Personen in Deutschland attackiert zu haben. Diese werden von ihr als Faschisten angesehen. Zudem wird »Antifa Ost« beschuldigt, 2023 mehrere Angriffe in Budapest ausgeführt zu haben. Die Bundesregierung erklärte am Freitag, dass sich das »Gefährdungspotential« der Gruppe zuletzt »erheblich verringert« habe. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.