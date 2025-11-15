Russland: Ukraine greift AKW an

Moskau. Russland hat dem ukrainischen Militär am Freitag vorgeworfen, das AKW Nowoworonesch im Südwesten des Landes in der vorhergehenden Nacht mit Drohnen angegriffen zu haben, die aber alle abgeschossen worden seien. Außerdem habe die ukrainische Armee in der Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer ein Ölterminal, Küstenanlagen und ein Schiff beschädigt. Durch russischen Beschuss wurden im selben Zeitraum vier Menschen in Kiew und zwei in Odessa getötet. (Reuters/dpa/jW)