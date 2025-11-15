Libanon: USA hoffen auf syrische Hilfe

Washington. Der US-Botschafter im Libanon und -Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, hat am Donnerstag (Ortszeit) auf X Stellung zum Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed Al-Scharaa im Weißen Haus genommen. Barrack gibt sich überzeugt, dass »Damaskus uns nun aktiv dabei unterstützen« werde, »die Überreste des IS, der Iranischen Revolutionsgarden, der Hamas, der Hisbollah und anderer terroristischer Netzwerke zu bekämpfen und zu zerschlagen« – nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon. Scharaa, Mitbegründer von Al-Qaida in Syrien, war am Montag der US-geführten Koalition gegen die Dschihadisten des »Islamischen Staats« (IS) beigetreten. Barrack fordert nun von Washington, alle Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. (jW)