In der Rubrik »Abgeschrieben« vom 12. November 2025 hieß es, eine dort dokumentierte friedenspolitische Resolution der Verdi-Betriebsgruppe an der Freien Universität Berlin sei von der Landesfachbereichsleitung Verdi Berlin-Brandenburg untersagt und gelöscht worden. Das trifft nicht zu. Die friedenspolitische Resolution war vielmehr gar nicht erst hochgeladen worden, nachdem die Website der Betriebsgruppe durch Verdi gesperrt worden war. Untersagt und gelöscht wurde zuvor eine Resolution der Betriebsgruppe vom 6. November mit Forderungen zur kommenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)