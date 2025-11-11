Aus: Ausgabe vom 11.11.2025, Seite 6 / Ausland
Iran bestätigt Besuch von IAEA-Inspektoren
Teheran. Der Iran hat einen Besuch von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Nuklearanlagen des Landes in der vergangenen Woche bestätigt. Man werde sich an die Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag halten, sagt ein Sprecher des Außenministeriums staatlichen Medien zufolge am Montag. Unter den besuchten Anlagen sei auch der Forschungsreaktor in Teheran gewesen. (Reuters/jW)
