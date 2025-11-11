Gegründet 1947 Dienstag, 11. November 2025, Nr. 262
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.11.2025, Seite 6 / Ausland

Weitere Anklage gegen Südkoreas Expräsidenten

Seoul. Dem in Haft sitzenden ehemaligen Präsidenten Südkoreas, Yoon Suk Yeol, wirft die Sonderstaatsanwaltschaft nun auch die Unterstützung eines feindlichen Staates vor, wie sie am Montag mitteilte. Der 64jährige soll versucht haben, mit Hilfe einer verdeckten Drohnenoperation einen militärischen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea zu provozieren. Damit habe er versuchen wollen, sein im vergangenen Dezember kurzzeitig verhängtes Kriegsrecht zu legitimieren. Zunächst hatten sich die Vorwürfe vor einem Jahr an Soons damaligen Verteidigungsminister Kim Yong Hyun gerichtet, der daraufhin zurücktrat und festgenommen wurde. Er ist seit Juni wegen Aufruhr, Behinderung der Justiz und Manipulation von Beweismitteln angeklagt und muss bei einer Verurteilung mit lebenslanger Haft oder der Todesstrafe rechnen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.