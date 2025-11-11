Indonesien ehrt Suharto als Nationalhelden

Jakarta. Indonesien hat den früheren Diktator Suharto zum Nationalhelden erklärt. Präsident Prabowo Subianto würdigte den 2008 Verstorbenen am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie im Präsidentenpalast in Jakarta für seine militärischen Verdienste während des indonesischen Unabhängigkeitskampfes. Er gehörte zu insgesamt zehn Personen, die anlässlich des Nationalheldentages posthum geehrt wurden. Nach einem blutigen – unter anderem von der Bundesrepublik unterstützten – Putsch, der eine halbe Million Zivilisten das Leben kostete, herrschte der US-Verbündete von 1967 bis 1998. (dpa/jW)