Aus: Ausgabe vom 11.11.2025, Seite 6 / Ausland
Russland rückt in Ukraine weiter vor
Kiew. Die ukrainische Armee kontrolliert nach eigenen Angaben weiterhin die Versorgungswege in die umkämpfte Stadt Mirnograd. Die Logistik in der von russischen Truppen fast vollständig eingekesselten Stadt sei zwar kompliziert, werde aber aufrechterhalten, teilt das Militär am Montag mit. Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau drei weitere Dörfer eingenommen: die Orte Solodke und Nowe in der Region Saporischschja sowie Gnatiwka in der Region Donezk. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Bamako im Kreuzfeuervom 11.11.2025
-
Sheinbaum gibt Nulltoleranz ausvom 11.11.2025
-
Wahl unter Spannungenvom 11.11.2025
-
Isolationshaft wegen Soliprotestsvom 11.11.2025