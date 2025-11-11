Russland rückt in Ukraine weiter vor

Kiew. Die ukrainische Armee kontrolliert nach eigenen Angaben weiterhin die Versorgungswege in die umkämpfte Stadt Mirnograd. Die Logistik in der von russischen Truppen fast vollständig eingekesselten Stadt sei zwar kompliziert, werde aber aufrechterhalten, teilt das Militär am Montag mit. Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau drei weitere Dörfer eingenommen: die Orte Solodke und Nowe in der Region Saporischschja sowie Gnatiwka in der Region Donezk. (Reuters/jW)