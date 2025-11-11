Bonn: Afghanisches Konsulat öffnet wieder
Bonn. Das afghanische Generalkonsulat in Bonn nimmt wieder seine Arbeit auf. Das teilte das Außenministerium der Taliban-Regierung in Kabul auf der Onlineplattform X mit. Offiziell erkennt die BRD das Islamische Emirat Afghanistan nicht an, führte jedoch in der Vergangenheit Gespräche mit Taliban-Vertretern, um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan zu erleichtern. Auch erlaubte Berlin die Einreise von zwei Diplomaten, um die Konsulate in Bonn und Berlin zu übernehmen, die zuvor noch unter Kontrolle von Resten der prowestlichen »Exilregierung« standen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
