Freiheitsbote des Tages: BND-Quelle »Enrico«Von Nico Popp
In Berlin ist »Freedom Week«, und da geht es natürlich nicht nur um Gegenwart und Zukunft der globalen Regime-Change-Industrie, sondern auch um frühere Großtaten. Für Montag angekündigt ist ein Vortrag im BND-Besucherzentrum, das als »Projektpartner« an der »Freedom Week« beteiligt ist. Thema für Michael von Rintelen, »Leiter Historisches Büro« beim BND: »Krise vor dem Mauerfall: Erfolgreiche Einblicke des BND in die DDR«.
Klingt interessant, denn über solche »Einblicke« in die Vorbereitung der DDR-Abschaffung ist ja immer wieder spekuliert worden. Was Rintelen vortragen will, hat er vorab schon Welt am Sonntag verraten. Demnach hat ein gewisser Erich Hempel, ein frühpensionierter DDR-Diplomat, den BND ab Herbst 1988 bei über 30 Treffen mit Informationen aus der SED-Führung versorgt. Zum Beispiel am 17. Oktober 1989 über die erst am Folgetag bekanntgegebene Ablösung Erich Honeckers. Kohl habe so einen »luxuriösen Informationsvorsprung« erhalten. Die ganze Geschichte klingt etwas unrund – beinahe so, als habe in Ostberlin jemand Hempel (BND-Deckname »Enrico«) als Boten benutzt. Die MfS-Spionageabwehr hatte Hempel offenbar im Blick, griff aber nicht ein.
Der Tag im BND-Besucherzentrum klingt aus mit »Gedanken zur Freiheit in Verantwortung« von Rainer Eppelmann. Ein Fingerzeig, dass der Pfarrer und Bürgerrechtler a. D. in dieser Umgebung auftaucht? Wir wollen nicht spekulieren – Eppelmanns Draht in den Westen verlief ja auf offener Bühne. Kürzlich stolperte ich über einen Anfang 1989 in Hanfried Müllers Weißenseer Blättern erschienenen kleinen Artikel, in dem nach einem Eppelmann-Interview in Bild eine Frage gestellt wurde: »Ist es eigentlich erträglich, dass ein Pfarrer einer DDR-Kirche eine ausländische Regierung auffordert, eine offensivere Politik gegen sein eigenes Land zu treiben?« Ja, fand die SED-Spitze. Man kann auf unterschiedlichen Wegen Kapitulationsbereitschaft signalisieren.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ansichten
-
Mordszenariovom 10.11.2025
-
Medienschauvom 10.11.2025
-
Kalte Füße in Kiewvom 10.11.2025