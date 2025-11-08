D-Ticket: Finanzierung bis 2030 geregelt

Berlin. Die Finanzierung des bundesweit für regionalen und städtischen ÖPNV gültigen »Deutschlandtickets« ist bis Ende 2030 geregelt. Der Bundestag hat die dafür notwendige Gesetzesänderung am Freitag beschlossen. Damit stehen jährlich 1,5 Milliarden Euro für die Verkehrsbetriebe bereit. Bisher war dies nur bis Jahresende geregelt. Die Länder geben demnach bis 2030 jährlich ebenfalls 1,5 Milliarden Euro dazu. Über das Gesetz muss noch der Bundesrat entscheiden. Ab 1. Januar 2026 kostet das als Abo angebotene Ticket 63 Euro im Monat. (dpa/jW)