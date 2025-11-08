D-Ticket: Finanzierung bis 2030 geregelt
Berlin. Die Finanzierung des bundesweit für regionalen und städtischen ÖPNV gültigen »Deutschlandtickets« ist bis Ende 2030 geregelt. Der Bundestag hat die dafür notwendige Gesetzesänderung am Freitag beschlossen. Damit stehen jährlich 1,5 Milliarden Euro für die Verkehrsbetriebe bereit. Bisher war dies nur bis Jahresende geregelt. Die Länder geben demnach bis 2030 jährlich ebenfalls 1,5 Milliarden Euro dazu. Über das Gesetz muss noch der Bundesrat entscheiden. Ab 1. Januar 2026 kostet das als Abo angebotene Ticket 63 Euro im Monat. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Ohne Kommentarvom 08.11.2025
-
Festwoche des Imperialismusvom 08.11.2025
-
Rohstoffonds nimmt Arbeit aufvom 08.11.2025
-
Kein Wintermärchenvom 08.11.2025
-
Verkehrsministerium trödeltvom 08.11.2025
-
Gab es auch physische Angriffe durch Neonazis?vom 08.11.2025