Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 4 / Inland

BSW: Neuer Name vorgeschlagen

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht trennt sich vom Namen der Parteigründerin und soll künftig »Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft« heißen. Beim Kürzel BSW soll es bleiben. Dies ist der Vorschlag des Präsidiums und des Vorstands, wie dpa am Mittwoch aus Kreisen der Parteispitze erfuhr. Das letzte Wort hat der Bundesparteitag in Magdeburg Anfang Dezember. Wagenknecht hatte von Anfang an betont, dass der Parteiname nur eine Übergangslösung sei. (dpa/jW)

