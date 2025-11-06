Verein »Muslim Interaktiv« verboten
Berlin/Hamburg. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Verein »Muslim Interaktiv« verboten und dessen Vermögen beschlagnahmt. Polizeibeamte durchsuchten am Mittwoch sieben Objekte in Hamburg. Zudem laufen gegen die Vereine »Generation Islam« und »Realität Islam« vereinsrechtliche Ermittlungen. Das teilte das Ministerium in Berlin mit. Begründet wird das Verbot mit der islamisch-fundamentalistischen Ausrichtung des Vereins und dessen Ablehnung von »Rechtsstaat« und »Demokratie«. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Bricht Vonovia geltendes Recht?vom 06.11.2025
-
Welche Ziele verfolgt der Geschäftsführer?vom 06.11.2025
-
»Entlastung« beim Arbeitsschutzvom 06.11.2025
-
Außenminister als »Kommunikationsrisiko«vom 06.11.2025
-
»In China, for China«vom 06.11.2025
-
Die Mär stabiler Kassenbeiträgevom 06.11.2025