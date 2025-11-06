Berlin/Hamburg. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Verein »Muslim Interaktiv« verboten und dessen Vermögen beschlagnahmt. Polizeibeamte durchsuchten am Mittwoch sieben Objekte in Hamburg. Zudem laufen gegen die Vereine »Generation Islam« und »Realität Islam« vereinsrechtliche Ermittlungen. Das teilte das Ministerium in Berlin mit. Begründet wird das Verbot mit der islamisch-fundamentalistischen Ausrichtung des Vereins und dessen Ablehnung von »Rechtsstaat« und »Demokratie«. (jW)