Aus: Ausgabe vom 05.11.2025, Seite 4 / Inland
Rheinmetall baut riesige Munitionsfabrik
Düsseldorf/Baisogala. Rheinmetall baut in Litauen ein neues Munitionswerk für schwere Artillerie. Es handele sich um die größte Rüstungsinvestition in der Geschichte des Landes, erklärte Präsident Gitanas Nausėda am Dienstag. Der Rüstungskonzern will bis zu 300 Millionen Euro über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem baltischen Staat investieren. Das Werk mit einer Fläche von umgerechnet über 300 Fußballfeldern soll bereits 2026 in Betrieb genommen werden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Wie kann man sich der Aufrüstung widersetzen?vom 05.11.2025
-
Was hat das Goldenbaum-Gutachen dazu zu sagen?vom 05.11.2025
-
Arbeiter oder Soldat?vom 05.11.2025
-
Wer zur Verfügung stehtvom 05.11.2025
-
Seuche mit Stallgeruchvom 05.11.2025
-
Im Krisenfall Stahlschockvom 05.11.2025