Rheinmetall baut riesige Munitionsfabrik

Düsseldorf/Baisogala. Rheinmetall baut in Litauen ein neues Munitionswerk für schwere Artillerie. Es handele sich um die größte Rüstungsinvestition in der Geschichte des Landes, erklärte Präsident Gitanas Nausėda am Dienstag. Der Rüstungskonzern will bis zu 300 Millionen Euro über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem baltischen Staat investieren. Das Werk mit einer Fläche von umgerechnet über 300 Fußballfeldern soll bereits 2026 in Betrieb genommen werden. (Reuters/jW)