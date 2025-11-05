Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Fraport: Gericht stoppt Betriebsratswahl

Frankfurt am Main. Das Landesarbeitsgericht Hessen hat die Betriebsratswahl beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport gestoppt. Die Abstimmung hatte laut Wahlvorstand am Dienstag morgen begonnen. Hintergrund ist der Konflikt zwischen den Gewerkschaften Verdi und Komba. Der von Komba beherrschte Wahlvorstand hatte eine Liste mit Verdi-Vertretern von der Wahl ausgeschlossen. Dagegen klagte Verdi erfolgreich, die Liste wurde aber nicht rechtzeitig in die Wahlunterlagen aufgenommen. Die Abstimmung muss wiederholt werden. (dpa/jW)

