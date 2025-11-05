Fraport: Gericht stoppt Betriebsratswahl
Frankfurt am Main. Das Landesarbeitsgericht Hessen hat die Betriebsratswahl beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport gestoppt. Die Abstimmung hatte laut Wahlvorstand am Dienstag morgen begonnen. Hintergrund ist der Konflikt zwischen den Gewerkschaften Verdi und Komba. Der von Komba beherrschte Wahlvorstand hatte eine Liste mit Verdi-Vertretern von der Wahl ausgeschlossen. Dagegen klagte Verdi erfolgreich, die Liste wurde aber nicht rechtzeitig in die Wahlunterlagen aufgenommen. Die Abstimmung muss wiederholt werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie kann man sich der Aufrüstung widersetzen?vom 05.11.2025
-
Was hat das Goldenbaum-Gutachen dazu zu sagen?vom 05.11.2025
-
Arbeiter oder Soldat?vom 05.11.2025
-
Wer zur Verfügung stehtvom 05.11.2025
-
Seuche mit Stallgeruchvom 05.11.2025
-
Im Krisenfall Stahlschockvom 05.11.2025