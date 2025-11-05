Kabinettsumbau in Schleswig-Holstein

Kiel. In Schleswig-Holstein werden zwei Ministerposten neu besetzt. Die 67jährige Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack geht ebenso in den Ruhestand wie der 65jährige Landwirtschaftsminister Werner Schwarz. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (alle CDU) am Dienstag in Kiel bekanntgegeben. Das Innenressort soll die Staatssekretärin Magdalena Finke übernehmen. Neue Agrarministerin soll Günthers Parteikollegin Cornelia Schmachtenberg werden. (jW)