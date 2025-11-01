IMAGO/dts Nachrichtenagentur Auch der deutsche Rheinmetall-Konzern könnte am österreichischen Drohnengeschäft gut mitverdienen (7. 8.2024)

Über Kampfdrohnen wird derzeit viel gesprochen. Israel verwendet sie, um Journalisten und Ärzte in Palästina zu ermorden. In der Ukraine haben sie in den vergangenen Jahren den Charakter der Kriegführung drastisch verändert. »Der Russe« bedroht europäische Flughäfen mit unbemanntem Fluggerät, weshalb EU und NATO über den Aufbau eines »Drohnenschutzwalls« beratschlagen und zugleich mit großem Interesse die offensiven Fähigkeiten von Kampfdrohnen beäugen und sie bereits einsetzen. Wo neues Kriegsgerät das Schlachtfeld verändert, lässt sich Profit machen. Und wo sich Profit machen lässt, veranstaltet man im Kapitalismus Verkaufsmessen, um Industrie, Politik und militärische Kundschaft an einem Ort zusammenzubringen.

Am 23. September fand in Wien eine Waffenschau unter dem Titel »Drohnensymposium« statt – »Presented by Rheinmetall«, wie eine Werbebroschüre informierte. Der deutsche Rüstungskonzern betreibt im Wiener Bezirk Liesing eine Fabrik für die Produktion militärischer Lastkraftwagen. Ende Oktober war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort zu Besuch. Der Hauptsponsor des Drohnensymposiums produziert in Wien 1.000 neue Lkw für die Bundeswehr, die in der BRD für die militärische Aufrüstung im Rahmen der »Zeitenwende« gebraucht werden.

Neben Rheinmetall traten auch weitere international aktive Rüstungskonzerne wie Thales, General Atomics oder Lockheed Martin als Sponsoren auf. Rund 50 verschiedene Waffenschmieden fanden sich neben militärnahen Organisationen wie dem Milizverband, einer Lobbyorganisation der Reservisten, auf der Liste der teilnehmenden Aussteller wieder. Auch die Sprecherplätze auf der Messe waren prominent besetzt, unter anderem mit Generalleutnant Harald Vodosek, dem Rüstungsdirektor des österreichischen Bundesheeres, und Generalmajor Gerfried Promberger, dem Kommandanten der österreichischen Luftstreitkräfte. Mit Eva-Maria Kern war auch die Präsidentin der Universität der Bundeswehr München anwesend. Die österreichische Wirtschaftskammer sponsorte eine Podiumsdiskussion zum Thema »Schutz kritischer Infrastruktur«, die sich unter anderem der Frage widmete, ab wann militärisches Eingreifen erforderlich sei. Weitere Panels diskutierten Themen wie »Innovation in der Beschaffung« und Finanzierungsoptionen.

»Militär – Behörden – Industrie« prangten als Schlagworte auf der sich an potentielle Aussteller richtenden Broschüre. Wer diese Dreifaltigkeit live erleben wollte, musste tief in die Tasche greifen. Ein Ticket, das Zutritt zum Symposium sowie Teilnahme am Branchentreff und Netzwerkabend ermöglichte, kostete stolze 249 Euro. Die Ausstellerflächen reflektierten den vielfältigen Charakter der Drohnenbranche, die neben etablierten Rüstungskonzernen auch jüngere Startups aufweist. Ein Stand in der »Startup Area« kostete 1.490, im an größere Unternehmen gerichteten »Grand Space« schon 9.000 Euro.

Erwünscht war auf dem Symposium ausschließlich interessiertes Fachpublikum. Eine breitere Medienpräsenz war nicht vorgesehen, Berichterstattung gab es folglich kaum. Das ist bei derlei Anlässen gängige wie intransparente Praxis; schließlich richtete auch Österreichs konservative Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ein Grußwort an die anwesenden Militärs und Wirtschaftsleute. Redner Marcel Lehner, Leiter der Konzernsicherheit der Wiener Stadtwerke, illustrierte die Durchmischung ziviler und militärischer Persönlichkeiten, die hier zusammenkamen.

Organisiert wurde die Fachmesse von der außerhalb von militärischen Fachkreisen wenig bekannten Zeitschrift Militär aktuell. Diese viermal pro Jahr erscheinende Hochglanzzeitschrift hat ihre unscheinbaren Bürogebäude in Wiens drittem Gemeindebezirk. Als Geschäftsführer des herausgebenden QMN-Verlags treten Matthias Heigl und Jürgen Zacharias auf. Die beiden haben die im Jahr 2012 gegründete Zeitschrift laut eigenen, in einem Podcast getätigten Aussagen 2023 aus einem größeren Verlag herausgekauft und betreiben diese nun in Eigenregie.

Die Zeitschrift liegt nach Angaben im Podcast »Relevant« in jeder österreichischen Kaserne sowie in den für militärische Fragen relevanten Ministerien aus und wird dort auch gelesen. Inhaltlich gehe es der Zeitschrift darum, ein verbindendes Forum für österreichische und internationale Rüstungskonzerne sowie das Bundesheer zu bieten, die hier ihre gemeinsamen Interessen herausstreichen können. Ziel sei es, »ein stimmiges Umfeld für Werbekunden« zu schaffen, deren oft ganzseitige Inserate großzügig im Heft verteilt sind. Und als Anreiz für die Werbekunden behaupten Heigl und Zacharias, dass ihr Heft »konkurrenzlos in Österreich« sei und »von den Entscheidern« gelesen werde.

Letztere inserieren auch kräftig in dem Blatt. In der aktuellen Ausgabe findet sich ein als Aufsatz getarntes vierseitiges Inserat des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Inhaltlich geht es um die Rolle der Medien bei der Herstellung der »Kriegstüchtigkeit« in der Bevölkerung. Der Titel: »Stell dir vor, es ist Krieg – und keiner glaubt an den Sieg.«