Oppositionsführer in Kamerun gibt nicht auf

Yaoundé. Der kamerunische Oppositionsführer Issa Tchiroma Bakary hat die Erklärung des Verfassungsrats zurückgewiesen, wonach Präsident Paul Biya als Sieger der Wahlen vom 12. Oktober hervorgegangen sei. Er bezeichnete das Urteil als »fiktiven Sieg« und kündigte Widerstand an. »Das Wahlergebnis ist eindeutig. Wir haben diese Wahl mit großer Mehrheit gewonnen. Dieser Sieg gehört nicht mir allein, sondern dem kamerunischen Volk«, erklärte Tchiroma am späten Dienstag abend in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme, seitdem der Rat Biyas achte Amtszeit bestätigt hatte. Bei Protesten infolge der Verkündung des Wahlsiegs sind seit Montag mindestens zehn Menschen getötet worden. (Reuters/jW)