Oppositionsführer in Kamerun gibt nicht auf
Yaoundé. Der kamerunische Oppositionsführer Issa Tchiroma Bakary hat die Erklärung des Verfassungsrats zurückgewiesen, wonach Präsident Paul Biya als Sieger der Wahlen vom 12. Oktober hervorgegangen sei. Er bezeichnete das Urteil als »fiktiven Sieg« und kündigte Widerstand an. »Das Wahlergebnis ist eindeutig. Wir haben diese Wahl mit großer Mehrheit gewonnen. Dieser Sieg gehört nicht mir allein, sondern dem kamerunischen Volk«, erklärte Tchiroma am späten Dienstag abend in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme, seitdem der Rat Biyas achte Amtszeit bestätigt hatte. Bei Protesten infolge der Verkündung des Wahlsiegs sind seit Montag mindestens zehn Menschen getötet worden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
NATO sortiert umvom 30.10.2025
-
Ohne Kommentarvom 30.10.2025
-
Schwere Vorwürfevom 30.10.2025
-
Juristischer Putsch drohtvom 30.10.2025
-
Neues Militärzeitaltervom 30.10.2025
-
Massaker um Massakervom 30.10.2025