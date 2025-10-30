Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
Aus: Ausgabe vom 30.10.2025, Seite 2 / Ausland

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Octavio Jones/REUTERS

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde hat Hurrikan »Melissa« die Karibikinsel Jamaika schwer getroffen. Überflutungen, zerstörte Häuser und Stromausfälle prägen das Bild (Prospect, 29.10.2025)

