Ohne Kommentar
Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde hat Hurrikan »Melissa« die Karibikinsel Jamaika schwer getroffen. Überflutungen, zerstörte Häuser und Stromausfälle prägen das Bild (Prospect, 29.10.2025)
