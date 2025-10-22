Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi
Jerusalem. Israels Nationaler Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi ist eigenen Angaben zufolge von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit sofortiger Wirkung entlassen worden. »Netanjahu hat mir heute mitgeteilt, dass er beabsichtigt, einen neuen Chef des Nationalen Sicherheitsrates zu ernennen«, erklärte Hanegbi am Dienstag. Seine Amtszeit ende damit unmittelbar.
In seinem Schreiben räumte Hanegbi zudem seine eigene Verantwortung für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober 2023 ein. Der Vorgang müsse »gründlich untersucht werden«, forderte Hanegbi. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ultimatum an Hamasvom 22.10.2025
-
Rechtsaußen übernimmt in Tokiovom 22.10.2025
-
Friedensabkommen ungewissvom 22.10.2025
-
Moralische Pflichtvom 22.10.2025
-
Wien nimmt von den Ärmstenvom 22.10.2025