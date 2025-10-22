Netanjahu entlässt Nationalen Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi

Ronen Zvulun/Reuters/dpa Wen Netanjahu zum neuen Chef des nationalen Sicherheitsrat ernennen wird, ist noch offen

Jerusalem. Israels Nationaler Sicherheitsberater Tsachi Hanegbi ist eigenen Angaben zufolge von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit sofortiger Wirkung entlassen worden. »Netanjahu hat mir heute mitgeteilt, dass er beabsichtigt, einen neuen Chef des Nationalen Sicherheitsrates zu ernennen«, erklärte Hanegbi am Dienstag. Seine Amtszeit ende damit unmittelbar.

In seinem Schreiben räumte Hanegbi zudem seine eigene Verantwortung für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober 2023 ein. Der Vorgang müsse »gründlich untersucht werden«, forderte Hanegbi. (AFP/jW)