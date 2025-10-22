Kein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin

Jae C. Hong/AP/dpa Das Treffen zwischen den Staatschefs ist nach einem »produktiven« Telefonat der Außenminister vorerst aufgeschoben

Washington. Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben. Es gebe »keine Pläne« für ein derartiges Treffen in »unmittelbarer Zukunft«, teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt.

Ursprünglich sollten US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow noch diese Woche zusammenkommen, um den Gipfel in Budapest vorzubereiten. Dies sei nach einem »produktiven« Telefonat zwischen den beiden am Montag aber nun nicht mehr notwendig, hieß es in Washington weiter. (AFP/jW)