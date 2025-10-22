Gegründet 1947 Mittwoch, 22. Oktober 2025, Nr. 245
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
21.10.2025, 19:06:03 / Ausland

Kein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin

Trump_kuendigt_Treff_87606630.jpg
Jae C. Hong/AP/dpa
Das Treffen zwischen den Staatschefs ist nach einem »produktiven« Telefonat der Außenminister vorerst aufgeschoben

Washington. Nach US-Angaben wird es doch kein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben. Es gebe »keine Pläne« für ein derartiges Treffen in »unmittelbarer Zukunft«, teilte ein US-Beamter am Dienstag in Washington mit. Trump hatte vergangene Woche ein Treffen mit Putin binnen zwei Wochen in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt.

Ursprünglich sollten US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow noch diese Woche zusammenkommen, um den Gipfel in Budapest vorzubereiten. Dies sei nach einem »produktiven« Telefonat zwischen den beiden am Montag aber nun nicht mehr notwendig, hieß es in Washington weiter. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland