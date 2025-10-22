Polen: Seit 2022 55 vermeintliche russische Agenten festgenommen
Warschau. Wegen des Verdachts, im Auftrag der russischen Regierung gehandelt zu haben, sind seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 in Polen 55 Menschen festgenommen worden. »Diese Personen, die zum Nachteil Polens gehandelt haben, wurden alle gemäß Artikel 130 des Strafgesetzbuches angeklagt, der sich auf Spionage und Sabotage bezieht«, sagte ein Sprecher der polnischen Sicherheitsdienste, Jacek Dobrzynski, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.
Polens Regierungschef Donald Tusk hatte zuvor via dem Onlinedienst X erklärt, dass in den vergangenen Tagen landesweit acht Menschen wegen des Verdachts, »Sabotageakte vorzubereiten«, festgenommen worden seien.
Warschau hat Moskau bereits mehrfach vorgeworfen, hinter Spionage- und Sabotageversuchen auf seinem Territorium zu stecken. Russland hat diese Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Als Reaktion hatte die polnische Regierung Reisebeschränkungen für russische Diplomaten im Land verhängt und die Schließung von zwei russischen Konsulaten in der westpolnischen Stadt Posen und im südlichen Krakau angeordnet. (AFP/jW)
