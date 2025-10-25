Veranstaltungen
»Vom Krefelder zum Berliner Appell – Kunst und Wissenschaft für den Frieden«. Der Krefelder Appell wurde im November 1980 im Seidenweberhaus verfasst, in einer ähnlich bedrohlichen Situation politisch-militärischer Konfrontation wie heute. Er wurde damals von vier Millionen Menschen unterschrieben. Sonnabend, 25. Oktober, 15 Uhr. Ort: Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld
»Einmal und nie wieder«. Ein Dokumentarfilm mit und über die Antifaschistin Marianne Wilke. Zum Gespräch ist Regisseur Johannes Hör zu Gast. Sonntag, 26. Oktober, 16 Uhr. Ort: Kinobar Prager Frühling, Bernhard-Göring-Straße 152, Leipzig
»Energie- und Heizkosten – Hilfe zur Selbsthilfe«. Immobilienkapitalisten ziehen reihenweise Mieter über den Tisch, unter anderem via Nebenkostenabrechnung. Betroffenen wird gezeigt, wie sie sich wehren können. Montag, 27. Oktober, 18 Uhr. Ort: Kiezspinne, Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin
»Abschiebung, Abschreckung, Repression – Die Geflüchteten zahlen den Preis«. Mit einem zusehends restriktiven und militarisierten Grenzregime versuchen die EU-Staaten, die Migration zu bekämpfen, die sie durch imperialistische Politik selbst verursachen. Kerem Schamberger, Migrationsexperte und Öffentlichkeitsreferent bei Medico international, klärt über Fluchtursachen, rassistische Ideologie und deren Folgen auf. Montag, 27. Oktober, 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München
