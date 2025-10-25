Josef Hinterleitner

Die Zeit gefriert, das Tosen der Welle ist unhörbar, die Gewalten des Meeres – angehalten. Aufgeschoben das doch unaufhaltsame Niederpreschen des Wassers auf den Surfer. Aber nein, er wird der Welle entkommen, wird nicht »gewaschen« werden, wie es in der Sportlersprache heißt. »Every breaking wave / on the shore / tells the next one there’ll be one more«, singt Bono im U2-Song »Every Breaking Wave«. Ein Spiel für die Ewigkeit: Die nächste Welle ist nur die vor der übernächsten Welle usw. usf. Festgehalten hat diesen Moment unser Leser Josef Hinterleitner aus Sierning in Österreich. »Naturgewalt Wasser« heißt seine Einsendung zu unserem diesjährigen Fotowettbewerb. Einsendung ist das Stichwort, liebe fotobegeisterte Leserinnen und Leser: Uns haben schon einige Beiträge für den diesjährigen Wettbewerb erreicht, aber wir denken, da geht noch mehr. Deshalb haben wir den Einsendeschluss noch mal um eine Woche verlängert, und zwar auf den 31. Oktober 2025. Jetzt gilt es also: Fotos gesichtet und hochgeladen! (mis)