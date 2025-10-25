Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 5 / Inland

IGM erwartet wegen Chipmangel Kurzarbeit

München. Wegen der Lieferengpässe im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia bereitet sich die deutsche Autobranche nach Gewerkschaftsangaben auf Kurzarbeit vor. Bei einigen gebe es »schon starke Schwierigkeiten« in einzelnen Bereichen, »wo Kurzarbeit bereits angemeldet worden ist«, sagte der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Horst Ott am Freitag. (Reuters/jW)

