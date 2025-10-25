Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 5 / Inland
IGM erwartet wegen Chipmangel Kurzarbeit
München. Wegen der Lieferengpässe im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia bereitet sich die deutsche Autobranche nach Gewerkschaftsangaben auf Kurzarbeit vor. Bei einigen gebe es »schon starke Schwierigkeiten« in einzelnen Bereichen, »wo Kurzarbeit bereits angemeldet worden ist«, sagte der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Horst Ott am Freitag. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
