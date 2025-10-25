Länder fordern mehr Gelder für Häfen

Mainz. Die Ministerpräsidenten der Länder fordern vom Bund mehr Investitionen in die deutschen Häfen. »Aus den 300 Milliarden Euro Bundesanteil des Sondervermögens muss spürbar mehr Geld bei den Häfen ankommen«, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) nach dem Treffen in Mainz am Freitag. »Wir erwarten eine dauerhafte Aufstockung der bisher 38 Millionen Euro im Bundeshaushalt für die Häfen.« Der Bund sieht indes die Länder selbst in der Pflicht. (dpa/jW)