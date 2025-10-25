Piloten: Gespräche mit Lufthansa gescheitert

Frankfurt am Main. Bei der Lufthansa könnte es bald wieder einen umfassenden Pilotenstreik geben. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte am Freitag mit, Gespräche mit der Airline seien ohne Ergebnis geblieben. Die Tarifkommission werde in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen beraten. Dies schließt Arbeitskampfmaßnahmen mit ein. Zuvor hatten die Piloten in einer Urabstimmung bereits für Streiks gestimmt. Auslöser des Konflikts ist der Streit um die betriebliche Altersversorgung. Der Konzern plant zudem, sein Geschäft stärker an seine Tochterunternehmen auszulagern. (Reuters/jW)