Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 5 / Inland

Piloten: Gespräche mit Lufthansa gescheitert

Frankfurt am Main. Bei der Lufthansa könnte es bald wieder einen umfassenden Pilotenstreik geben. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte am Freitag mit, Gespräche mit der Airline seien ohne Ergebnis geblieben. Die Tarifkommission werde in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen beraten. Dies schließt Arbeitskampfmaßnahmen mit ein. Zuvor hatten die Piloten in einer Urabstimmung bereits für Streiks gestimmt. Auslöser des Konflikts ist der Streit um die betriebliche Altersversorgung. Der Konzern plant zudem, sein Geschäft stärker an seine Tochterunternehmen auszulagern. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.