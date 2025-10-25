Breite Ablehnung von Losverfahren

Berlin. Ein Losverfahren zur Auswahl von Wehrdienstleistenden wird einer Umfrage zufolge von der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Im ZDF-»Politbarometer« lehnten 84 Prozent der Befragten den Vorschlag ab, nur 14 Prozent finden ihn richtig, wie der Sender am Freitag bekanntgab. Die Ablehnung reicht von 78 Prozent bei Anhängern der Union bis zu 91 Prozent bei der Wählerschaft der Linkspartei. Die Reaktivierung der Wehrpflicht für Männer befürworteten lediglich 19 Prozent der Befragten. 29 Prozent lehnten eine Wiedereinführung ab. (dpa/jW)