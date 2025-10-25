Breite Ablehnung von Losverfahren
Berlin. Ein Losverfahren zur Auswahl von Wehrdienstleistenden wird einer Umfrage zufolge von der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Im ZDF-»Politbarometer« lehnten 84 Prozent der Befragten den Vorschlag ab, nur 14 Prozent finden ihn richtig, wie der Sender am Freitag bekanntgab. Die Ablehnung reicht von 78 Prozent bei Anhängern der Union bis zu 91 Prozent bei der Wählerschaft der Linkspartei. Die Reaktivierung der Wehrpflicht für Männer befürworteten lediglich 19 Prozent der Befragten. 29 Prozent lehnten eine Wiedereinführung ab. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Die Statue wurde uns entrissen«vom 25.10.2025
-
Bühne frei für »krasse Indizien«vom 25.10.2025
-
Hörer statt Halbleitervom 25.10.2025
-
Das Geld des Feindesvom 25.10.2025
-
Vogelgrippe auf dem Vormarschvom 25.10.2025
-
»Die Spiele lösen immer auch eine Mietenkatastrophe aus«vom 25.10.2025