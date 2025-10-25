Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 4 / Inland

Kritik an Durchsuchung bei Bolz

Berlin. Eine von der Berliner Staatsanwaltschaft veranlasste Hausdurchsuchung bei dem konservativen Publizisten Norbert Bolz sorgt für Kritik über Parteigrenzen hinweg. Hintergrund der Durchsuchung sind Ermittlungen wegen eines X-Beitrags aus dem Jahr 2024, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nannte die Durchsuchung »absurd«, sie untergrabe »das Vertrauen in den Rechtsstaat«. Der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW) fühlte sich durch die Durchsuchung nach einem »erkennbar ironischen Tweet« an einen »autoritären Einschüchterungsstaat« erinnert; er finde »das alles nicht mehr normal«. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.