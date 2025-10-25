Haftbefehle nach Attacke auf Unterkunft
Erfurt. Nach einem Angriff mit Pyrotechnik auf eine Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Gehren hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle unter anderem wegen versuchten Mordes gegen sechs Tatverdächtige erlassen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen werde von einer fremdenfeindlichen Motivation ausgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt am Freitag mit. Drei Haftbefehle wurden demnach am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Die sechs Beschuldigten im Alter von 18 bis 21 Jahren sollen vor rund vier Wochen gegen Mitternacht eine Feuerwerksbatterie in ein Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Gehren geworfen haben. (AFP/jW)
