Ex-BND-Chef Hanning will doch nicht aussagen
Hamburg. Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, will nun doch nicht als Zeuge im Prozess um die wie eine militärische Operation durchgeführte Entführung der Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block aussagen, an der womöglich ehemalige Geheimdienstchefs beteiligt waren. Sein Anwalt habe dem Landgericht Hamburg die Entscheidung mitgeteilt und darum gebeten, die Abladung zu verfügen, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Vor gut zwei Wochen hatte Hanning gegenüber Bild erklärt: »Selbstverständlich werde ich aussagen und mich nicht auf mein Zeugnisverweigerungsrecht zurückziehen.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Die Statue wurde uns entrissen«vom 25.10.2025
-
Bühne frei für »krasse Indizien«vom 25.10.2025
-
Hörer statt Halbleitervom 25.10.2025
-
Das Geld des Feindesvom 25.10.2025
-
Vogelgrippe auf dem Vormarschvom 25.10.2025
-
»Die Spiele lösen immer auch eine Mietenkatastrophe aus«vom 25.10.2025