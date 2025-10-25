Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 2 / Inland

Ex-BND-Chef Hanning will doch nicht aussagen

Hamburg. Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, will nun doch nicht als Zeuge im Prozess um die wie eine militärische Operation durchgeführte Entführung der Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block aussagen, an der womöglich ehemalige Geheimdienstchefs beteiligt waren. Sein Anwalt habe dem Landgericht Hamburg die Entscheidung mitgeteilt und darum gebeten, die Abladung zu verfügen, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Vor gut zwei Wochen hatte Hanning gegenüber Bild erklärt: »Selbstverständlich werde ich aussagen und mich nicht auf mein Zeugnisverweigerungsrecht zurückziehen.« (dpa/jW)

