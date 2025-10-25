Linnemann: Junge Ukrainer sollen »Land verteidigen«

Berlin. Die CDU moniert den rasanten Anstieg des Zustroms wehrfähiger Ukrainer nach Deutschland. »Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen«, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag dem Stern. Deshalb sei »es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen«. Der »sprunghafte Zuzug« nach Deutschland müsse »gestoppt werden«. Ähnlich hatte sich kürzlich auch CSU-Chef Markus Söder geäußert. Laut Bundesinnenministerium ist die Zahl der einreisenden jungen Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren von weniger als 20 pro Woche Mitte August auf zuletzt zwischen 1.400 und 1.800 pro Woche angestiegen. Kiew hatte Ende August das Ausreiseverbot für diese Altersgruppe aufgehoben. Das nutzen viele junge Männer, um sich einer möglichen Zwangsrekrutierung für die Armee zu entziehen. (AFP/jW)