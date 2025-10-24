Sudan: Erneuter Angriff auf Flughafen

Khartum. Im Sudan ist der von der Armee kontrollierte Flughafen der Hauptstadt Khartum erneut mit Drohnen angegriffen worden. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, er habe am frühen Morgen Drohnen gehört. Ziel der Drohnen seien Militäranlagen gewesen. Ein weiterer Zeuge gab an, dass die Drohnen in Richtung Flughafen unterwegs gewesen seien, kurz darauf habe er Explosionen gehört. Der internationale Flughafen von Khartum hätte eigentlich am Mittwoch erstmals seit mehr als zwei Jahren Machtkampf zwischen der Armee und den konkurrierenden »Schnellen Eingreiftruppen« wiedereröffnet werden sollen. (AFP/jW)