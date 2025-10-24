Brasilien: Präsident kandidiert erneut

Jakarta. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am Donnerstag erklärt, dass er sich kommendes Jahr nochmals zur Wiederwahl stellen werde. Bei einem Staatsbesuch in Indonesien sagte er: »Ich werde 80 Jahre alt, aber ich habe noch dieselbe Energie wie mit 30.« Lulas derzeitiges Mandat endet 2026. Der linke Politiker hat bereits drei Präsidentschaftswahlen gewonnen: 2002, 2006 und 2022. Es bleibt bisher unklar, wer sein Hauptkonkurrent sein könnte. Der ultrarechte Expräsident Jair Bolsonaro bleibt wegen seines Putschversuchs gegen Lula ausgeschlossen. (Reuters/jW)