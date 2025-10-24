Brasilien: Präsident kandidiert erneut
Jakarta. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am Donnerstag erklärt, dass er sich kommendes Jahr nochmals zur Wiederwahl stellen werde. Bei einem Staatsbesuch in Indonesien sagte er: »Ich werde 80 Jahre alt, aber ich habe noch dieselbe Energie wie mit 30.« Lulas derzeitiges Mandat endet 2026. Der linke Politiker hat bereits drei Präsidentschaftswahlen gewonnen: 2002, 2006 und 2022. Es bleibt bisher unklar, wer sein Hauptkonkurrent sein könnte. Der ultrarechte Expräsident Jair Bolsonaro bleibt wegen seines Putschversuchs gegen Lula ausgeschlossen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
ICE brechenvom 24.10.2025
-
Das 19. Sanktionspaketvom 24.10.2025
-
Kolumbiens Zerreißprobevom 24.10.2025
-
Lehrer des Widerstandsvom 24.10.2025
-
Nah auf Distanz haltenvom 24.10.2025
-
Linksruck in Dublin erwartetvom 24.10.2025