Aus: Ausgabe vom 24.10.2025, Seite 6 / Ausland

Griechenland: Schiffbrüchige gerettet

Athen. Die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs »Norwegian Epic« hat am Donnerstag im Mittelmeer bei der griechischen Insel Zakynthos 63 Menschen gerettet, die auf einem Segelboot in Seenot geraten waren. Sie wurden sicher in den Hafen von Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes gebracht. Das unter der Flagge der Bahamas fahrende Schiff setzte anschließend seine Reise fort. Zu Herkunft der Geretteten lagen zunächst keine Angaben vor, berichtete der Rundfunk ERT News. (dpa/jW)

