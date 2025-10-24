Aus: Ausgabe vom 24.10.2025, Seite 6 / Ausland
Griechenland: Schiffbrüchige gerettet
Athen. Die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs »Norwegian Epic« hat am Donnerstag im Mittelmeer bei der griechischen Insel Zakynthos 63 Menschen gerettet, die auf einem Segelboot in Seenot geraten waren. Sie wurden sicher in den Hafen von Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes gebracht. Das unter der Flagge der Bahamas fahrende Schiff setzte anschließend seine Reise fort. Zu Herkunft der Geretteten lagen zunächst keine Angaben vor, berichtete der Rundfunk ERT News. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
ICE brechenvom 24.10.2025
-
Das 19. Sanktionspaketvom 24.10.2025
-
Kolumbiens Zerreißprobevom 24.10.2025
-
Lehrer des Widerstandsvom 24.10.2025
-
Nah auf Distanz haltenvom 24.10.2025
-
Linksruck in Dublin erwartetvom 24.10.2025