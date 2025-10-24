EU offeriert Ägypten Milliardenkredit

Brüssel. Die EU und Ägypten haben bei ihrem ersten gemeinsamen Gipfel am Mittwoch eine Übereinkunft getroffen, die weitere Kredite für Kairo in Höhe von vier Milliarden Euro vorsieht. Bereits im März 2024 hatten beide Seiten einen Vertrag geschlossen, der beinhaltet, dass Kairo im Gegenzug für EU-Geld die sogenannte irreguläre Migration nach Europa eindämmt. In der im Anschluss an den Brüsseler Gipfel unterzeichneten Erklärung stellen sich die Staats- und Regierungschefs der EU und Ägyptens Präsident Abd Al-Fattah Al-Sisi zudem hinter den »Friedensplan« von US-Präsident Donald Trump für Gaza. (AFP/jW)