Unruhen in Kamerun wegen Wahlen

Jaunde. Die Internetverbindungen in Kamerun sind gestört, während Proteste gegen die Präsidentschaftswahlen in diesem Monat weitergehen, meldete Reuters am Donnerstag. Der Verfassungsrat des Landes hatte am Mittwoch alle Einsprüche gegen die Wahl vom 12. Oktober zurückgewiesen und damit den Weg für eine baldige Bekanntgabe der vollständigen Ergebnisse freigemacht. Die Proteste waren ausgebrochen, nachdem lokale Medien nach Auszählung erster Wahlergebnisse berichtet hatten, dass der 92jährige Dauerstaatschef Paul Biya auf dem besten Weg sei, erneut zum Sieger erklärt zu werden. (Reuters/jW)