Aus: Ausgabe vom 22.10.2025, Seite 2 / Ausland

Angriff auf Flughafen in Sudans Hauptstadt

Khartum. Im Sudan ist der internationale Flughafen der Hauptstadt Khartum einen Tag vor seiner geplanten Wiedereröffnung am Dienstag morgen mit Drohnen angegriffen worden. Der Betrieb des Airports ist seit dem Ausbruch des blutigen Machtkampfs zwischen der Armee und den konkurrierenden Schnellen Eingreiftruppen (RSF) im April 2023 eingestellt. Die Luftfahrtbehörde hatte aber erst am Montag seine Wiedereröffnung für Mittwoch bestätigt. Die Armee hatte im März erklärt, Khartum zurückerobert zu haben. Den RSF wird vorgeworfen, militärische und zivile Ziele weiter aus der Ferne anzugreifen. (AFP/jW)

