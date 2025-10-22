Protest gegen Wahlverlauf in Bolivien
La Paz. Hunderte Menschen haben am Montag (Ortszeit) in Bolivien gegen die Wahl von Rodrigo Paz zum neuen Präsidenten protestiert. Sie prangerten Fälschungen an und forderten eine Überprüfung. Die überwiegend jugendlichen Demonstranten, die auch Symbole der »Generation Z« trugen, versuchten, zum Sitz des Präsidenten vorzudringen, woran sie von der Polizei gehindert wurden. Der Christdemokrat Paz hatte die Stichwahl in dem Andenstaat am Sonntag mit 54,6 Prozent der Stimmen gegen den Rechtsaußenkandidaten Jorge Quiroga gewonnen. Die Wahlkommission wies am Montag zurück, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ultimatum an Hamasvom 22.10.2025
-
Rechtsaußen übernimmt in Tokiovom 22.10.2025
-
Friedensabkommen ungewissvom 22.10.2025
-
Moralische Pflichtvom 22.10.2025
-
Wien nimmt von den Ärmstenvom 22.10.2025