Protest gegen Wahlverlauf in Bolivien

La Paz. Hunderte Menschen haben am Montag (Ortszeit) in Bolivien gegen die Wahl von Rodrigo Paz zum neuen Präsidenten protestiert. Sie prangerten Fälschungen an und forderten eine Überprüfung. Die überwiegend jugendlichen Demonstranten, die auch Symbole der »Generation Z« trugen, versuchten, zum Sitz des Präsidenten vorzudringen, woran sie von der Polizei gehindert wurden. Der Christdemokrat Paz hatte die Stichwahl in dem Andenstaat am Sonntag mit 54,6 Prozent der Stimmen gegen den Rechtsaußenkandidaten Jorge Quiroga gewonnen. Die Wahlkommission wies am Montag zurück, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. (AFP/jW)