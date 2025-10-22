Deutschland will U-Boote an Kanada verkaufen

Ottawa. Deutschland und Norwegen bewerben sich in Kanada um einen Auftrag für den Bau neuer U-Boote und wollen den NATO-Verbündeten in ein entsprechendes Projekt einbinden. Das erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag (Ortszeit) nach einer Unterredung mit seinen Amtskollegen aus den anderen beiden Ländern in Ottawa, wie dpa meldete. Demnach weilte eine kanadische Delegation bereits vor zehn Tagen zu Gesprächen in Kiel, wo der U-Boot-Hersteller Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) seinen Sitz hat. TKMS war 2021 von Oslo und Berlin mit dem Bau eines neuen U-Boot-Typs beauftragt worden. Kanada will in den kommenden Jahren vier ältere U-Boote ersetzen. Auch Südkorea hat sich beworben. Eine Entscheidung Ottawas wird im Frühjahr erwartet. TKMS ist erst Montag an die Börse gegangen. Die Aktien verzeichneten hohe Zuwächse. (dpa/jW)