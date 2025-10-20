Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 5 / Inland
Entgleiste Lok droht auf Straße zu stürzen
Brilon. Eine entgleiste Güterzuglok ist im Hochsauerlandkreis in eine bedrohliche Schieflage geraten. Die Lok drohte, auf eine Bundesstraße zu stürzen. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie in der Nacht zum Sonntag schließlich per Kran wieder aufgerichtet und ins Gleis gehoben werden. Nach ersten Erkenntnissen war bei einer Rangierfahrt ein Haltesignal übersehen worden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Wieder Leben im Berliner »Bierpinsel«vom 20.10.2025
-
Drahtesel statt Blechlawinevom 20.10.2025
-
Der feine Unterschiedvom 20.10.2025
-
Abschreckende Musterungvom 20.10.2025
-
Bahn-Chefin strotzt vor Aktionismusvom 20.10.2025
-
Krise der Knollevom 20.10.2025