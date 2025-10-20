Entgleiste Lok droht auf Straße zu stürzen

Brilon. Eine entgleiste Güterzuglok ist im Hochsauerlandkreis in eine bedrohliche Schieflage geraten. Die Lok drohte, auf eine Bundesstraße zu stürzen. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie in der Nacht zum Sonntag schließlich per Kran wieder aufgerichtet und ins Gleis gehoben werden. Nach ersten Erkenntnissen war bei einer Rangierfahrt ein Haltesignal übersehen worden. (dpa/jW)