Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 5 / Inland

Entgleiste Lok droht auf Straße zu stürzen

Brilon. Eine entgleiste Güterzuglok ist im Hochsauerlandkreis in eine bedrohliche Schieflage geraten. Die Lok drohte, auf eine Bundesstraße zu stürzen. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie in der Nacht zum Sonntag schließlich per Kran wieder aufgerichtet und ins Gleis gehoben werden. Nach ersten Erkenntnissen war bei einer Rangierfahrt ein Haltesignal übersehen worden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

