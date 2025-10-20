Kliniken zu Klagen ermuntert

München. Nach den neuesten Kürzungsplänen der Bundesregierung bleibt den Krankenhäusern nach Ansicht des Bayerischen Landkreistags nur noch eine Klage vor Gericht. »Wenn der Bund die Krankenhäuser weiterhin unterfinanziert, bleibt den betroffenen Häusern nur der Weg vor Gericht – um ihre Existenz zu sichern. Diesen Weg unterstützen wir«, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbands, Thomas Karmasin (CSU), am Wochenende. Der Kabinettsbeschluss solle im parlamentarischen Verfahren gestoppt werden. »Es geht um die Existenz vieler Kliniken in kommunaler Trägerschaft.« (dpa/jW)