Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 5 / Inland

Strompreis könnte sinken, Gas teurer

Heidelberg. Durch einen milliardenschweren Bundeszuschuss werden die Stromnetzentgelte laut Berechnungen des Portals Verivox zum Jahreswechsel um durchschnittlich 16 Prozent sinken. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bedeute das eine Entlastung von rund 82 Euro brutto. Wie stark sich die sinkenden Netzgebühren auswirken, sei regional unterschiedlich. Und ob dies bei privaten Haushalten ankomme, liege in den Händen der Versorger, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. »Sie sind nicht zur direkten Weitergabe verpflichtet.« Erdgas werde hingegen teurer. Im Durchschnitt stiegen die Gasnetzentgelte 2026 voraussichtlich um rund 11 Prozent. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Inland