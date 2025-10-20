Strompreis könnte sinken, Gas teurer

Heidelberg. Durch einen milliardenschweren Bundeszuschuss werden die Stromnetzentgelte laut Berechnungen des Portals Verivox zum Jahreswechsel um durchschnittlich 16 Prozent sinken. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bedeute das eine Entlastung von rund 82 Euro brutto. Wie stark sich die sinkenden Netzgebühren auswirken, sei regional unterschiedlich. Und ob dies bei privaten Haushalten ankomme, liege in den Händen der Versorger, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. »Sie sind nicht zur direkten Weitergabe verpflichtet.« Erdgas werde hingegen teurer. Im Durchschnitt stiegen die Gasnetzentgelte 2026 voraussichtlich um rund 11 Prozent. (dpa/jW)