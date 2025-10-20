Südwest-Linke stellt sich für Wahl auf
Leinfelden-Echterdingen. Mit einem Fokus auf den Kampf gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel will die Linke in Baden-Württemberg im März 2026 erstmals in den Landtag einziehen. Der Landesverband beschloss beim Parteitag am Wochenende in Leinfelden-Echterdingen sein Wahlprogramm. Zentrale Punkte sind eine grundlegende Reform des Mietrechts und die Schaffung von 20.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Auf den ersten drei Plätzen der Landesliste stehen mit Kim Sophie Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei drei Kandidatinnen unter 30. In Umfragen liegt die Partei derzeit bei sieben Prozent. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
